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Автоновости

Московская компания проверила, как в Алтайском крае взвешивают фуры

Спецорганизация «Ростест-Москва» провела диагностику автоматической системы весогабаритного контроля на дороге Бийск-Белокуриха. Фотографии с места проверки чудо-весов — в репортаже altapress.ru.

Автоматическая система весогабаритного контроля.
Автоматическая система весогабаритного контроля.
Дмитрий Лямзин.

Жесткий отбор: вес, размеры и внешний вид

Автоматические весы на дорогах алтайского края начали внедрять с 2015 года. Такие комплексы уже установлены на шести наиболее загруженных участках дорог, в этом году появились еще два. К 2024-му краевой минтранс планирует оснастить все путепроводы, на которых зафиксирован наибольший поток грузовых автомобилей. Для этих целей ежегодно будут устанавливаться по два комплекса весогабаритного контроля.

Василий Мотуз, начальник &quot;Алтайавтодор&quot;.
Василий Мотуз, начальник «Алтайавтодор».
Дмитрий Лямзин.

Василий Мотуз,
начальник КГКУ «Алтайавтодор»:

К нам приехали специалисты из Москвы. Они проверят, насколько точны датчики весового контроля. Для этого мы пустили два автомобиля с разной осевой нагрузкой. Они заблаговременно были взвешены на стационарных весах. Машины проедут по одному следу, с разными скоростями. По итогам проверки специалисты дадут заключение о соответствии весов стандартам.

Весовой комплекс на трассе Бийск-Белокуриха начали устанавливать в августе 2020 года. Монтаж самих весов, по признанию Василия Мотуза, занимает не больше месяца, основная масса времени ушла на приведение дороги в соответствие с нормами и на подготовку документации. Были трудности с подведением линии электропередач. Запустить весы в эксплуатацию планируется до конца декабря этого года.

Стоимость работ составила 32 млн рублей, что равняется с ценником на реконструкцию и содержание порядка 1 км дорожного полотна.

Первый нарушитель — КАМАЗ

Специалисты показали, как работает программа фиксации нарушителей. Дорожные камеры и датчики весов передают данные через интернет в феб-интерфейс. В нем заведены все комплексы весо-габаритного контроля Алтайского края. Специалист выбирает дорогу по нужному направлению. В нашем случае была дорога Бийск-Белокуриха.

Для начала в программе нужно определить фильтр, который выводит данные только по грузовым автомобилям, а также тип нарушения. Обычно выбирается категория «все нарушения» (по общей массе, осевым нагрузкам и габаритам).

На экране появляется список грузовых ТС, которые зафиксировали камеры и весовые датчики. Исходя из этих данных специалист может дать первичную визуальную оценку и определить степень нарушения. Подробности содержатся в карточке конкретного проезда — там хранятся все данные по весу, габаритам и нагрузке на оси.

На диагностике система выявила нарушителя быстро. Им стал КАМАЗ, который, по оценке специалиста, вез строительный вагончик.

Автоматическая система весогабаритного контроля.
Автоматическая система весогабаритного контроля.
Дмитрий Лямзин.

Это был «подставной» автомобиль, который заранее снарядили для проверки весов. Ширина груза превышала допустимую норму на 34 см. Такие отклонения рассматриваются как негабарит — самый опасный фактор на трассах, особенно если грузовое ТС движется на большой скорости.

Кроме весового контроля на дорогах минтранс планирует установить программу, которая будет отслеживать автомобили с момента их въезда на территорию края и до времени выезда за границы. Сейчас автоматические весы также осуществляют фото и видеофиксацию транспортных средств. Эти данные в режиме реального времени поступают в ГИБДД, Центр управления автомобильного движения и минтранс.

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