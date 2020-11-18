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18 ноября
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Автоновости

Москва отдаст безвозмездно отдаст Алтайскому краю 10 трамваев

«Мосгортранс» готов передать Алтайскому краю 10 модернизированных трамваев Татра Т3, которые планируется распределить между краевой столицей и наукоградом в равном количестве, сообщает алтайский минтранс.

Отремонтированный трамвай.
Отремонтированный трамвай.
barnaul.org

Губернатор Виктор Томенко обратился в адрес мэра города Москва Сергея Собянина о безвозмездной передаче 10 вагонов, и вот наконец получено соглашение.

Технические специалисты от предприятий электротранспорта края до конца ноября отправятся в «Мосгортранс» для предварительного осмотра и отбора трамваев.

После поездки начнется процесс передачи подвижного состава, который включает в себя ряд технических осмотров, а также непосредственно доставку. Выход трамваев на линию ожидается в течение 2021 года.

Ввод дополнительных вагонов в Бийске и Барнауле существенно сократит время ожидания пассажиров на остановках и обеспечит комфортным проездом, подчеркивают в минтрансе.

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