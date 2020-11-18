Москва отдаст безвозмездно отдаст Алтайскому краю 10 трамваев

Губернатор Виктор Томенко обратился в адрес мэра города Москва Сергея Собянина о безвозмездной передаче 10 вагонов, и вот наконец получено соглашение.
Технические специалисты от предприятий электротранспорта края до конца ноября отправятся в «Мосгортранс» для предварительного осмотра и отбора трамваев.
После поездки начнется процесс передачи подвижного состава, который включает в себя ряд технических осмотров, а также непосредственно доставку. Выход трамваев на линию ожидается в течение 2021 года.
Ввод дополнительных вагонов в Бийске и Барнауле существенно сократит время ожидания пассажиров на остановках и обеспечит комфортным проездом, подчеркивают в минтрансе.