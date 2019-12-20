Москвичи приехали в Карелию и ради забавы сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen

Мужчины заключили договор с генеральным директором аэропорта Пески рядом с Петрозаводском.
Они прицепили к вертолету тросом Mercedes Gelandewagen и подняли в небо. Отпустили машину на высоте около 300 метров. Обломки отвезли на металлолом.
«Это беспрецедентный случай. Такого еще в Карелии не было», — рассказали в аэропорте.
За 20 минут полета москвичи выложили 250 тыс. рублей. Причем час полета стоит 160 тысяч.
По информации издания, причиной столь необычного поступка стал проигранный спор. В Московской области затею осуществить не удалось, поэтому поехали в Карелию.
Отмечается, что стоимость сброшенного автомобиля составляет около миллиона рублей.