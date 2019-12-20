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Автоновости

Москвичи приехали в Карелию и ради забавы сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen

Двое москвичей приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса, пишет местное издание «Столица на Онего».

Карелия. Mercedes Gelandewagen сбросили с вертолета.
Карелия. Mercedes Gelandewagen сбросили с вертолета.
stolicaonego.ru.

Мужчины заключили договор с генеральным директором аэропорта Пески рядом с Петрозаводском.

Они прицепили к вертолету тросом Mercedes Gelandewagen и подняли в небо. Отпустили машину на высоте около 300 метров. Обломки отвезли на металлолом.

«Это беспрецедентный случай. Такого еще в Карелии не было», — рассказали в аэропорте.

За 20 минут полета москвичи выложили 250 тыс. рублей. Причем час полета стоит 160 тысяч.

По информации издания, причиной столь необычного поступка стал проигранный спор. В Московской области затею осуществить не удалось, поэтому поехали в Карелию.

Отмечается, что стоимость сброшенного автомобиля составляет около миллиона рублей.

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