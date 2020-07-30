Мотоциклистов обуздают. Им запретят лавировать между рядами

В Госдуме рассматривается законопроект, который запретит мотоциклистам лавировать между рядами, сообщают Известия . В качестве аргумента в пользу принятия поправок инициаторы проекта привели статистические данные высокой аварийности с участием водителей мотоциклов и мопедов. Однако не все эксперты согласны с этим предложением.

В ряду два лишних колеса

Основная причина, почему мотоциклистам хотят запретить двигаться в полосе параллельно с автомобилем, — высокий показатель аварийности и смертности на дорогах.

По словам автора законопроекта, депутата Госдумы Светланы Бессараб, чаще всего погибают именно мотоциклисты, так как в силу объективных причин они ничем не защищены от травм. Кроме того стандартная ширина полосы не предполагает параллельного движения двух транспортных средств.

«Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 м или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 м. Сколько остается мотоциклистам, которые в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами», — говорит Светлана Бессараб в беседе с «Известиями».

Авария с мотоциклистом в Барнауле. пресс-служба ГИБДД по Барнаулу

Нарушителей будут привлекать к ответственности двумя способами — штрафы и лишение прав в зависимости от характера правонарушения. Если мотоциклист обогнал автомобиль или двигался с ним параллельно в одной полосе, то штраф может составить 3 тыс. рублей.

Если инспектор ГИБДД зафиксирует признаки опасного вождения, то сумма возрастет до 15 тыс. рублей. В качестве альтернативы у мотоциклиста заберут водительские права на срок от двух до шести месяцев.

Поправки только навредят

Против законопроекта высказался Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев. По его словам, запреты вводить нужно, чтобы снизить смертность. Однако запрет на обгон автомобиля для мотоциклиста также способен спровоцировать аварию.

«Если, например, запретить мопеду объезжать автомобили, он не сможет первым вставать в ряд при старте со светофора. А для двухколесного транспорта очень важно, чтобы поток ехал за ним — ему нужна скорость, чтобы не попасть под четырехколесный», — пояснил Сергей Канаев.

Мотоциклист погиб в ДТП в Бийске. 2 сентября 2018 год. vk.com/avarcomdtp

Свою позицию также обрисовал координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он прямым текстом заявил, что новый законопроект по сути запрещает езду на мотоцикле. «Движение между рядами — одно из преимуществ мотоцикла, иначе зачем он нужен?», — заключил Петр Шкуматов.

Тем не менее, авторы законопроекта утверждают, что документ призван защитить всех участников дорожного движения. Сейчас он направлено на обсуждение в правительство РФ.

Статистика Госавтоинспекции: за последние пять лет произошло 35,5 тыс. ДТП с участием мотоциклов, мопедов и приравненного к ним транспорта. Число погибших составило 3 958 человек. Более 38 тыс. человек получили ранения.