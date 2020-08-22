Может ли ГИБДД наказать за оральный секс во время езды на автомобиле

Прямого наказание за любовные утехи в салоне автомобиля в КоАП РФ нет — чисто теоретически, им можно предаваться в любое время и в любой позе. Однако никто не отменял иные правонарушения, которые, так или иначе, совершаются в процессе интимной близости, пишет АвтоВзгляд.

Истории известны случаи, когда оральный секс, увлекший партнеров на полном ходу, приводил к ДТП. Любовники сбивали светофоры, въезжали в другие машины, врезались в отбойники.

Чтобы доставить удовольствие водителю, пассажирки, как правило, отстегивают ремень безопасности, а это нельзя делать на ходу.

Согласно ч.1 ст. 12.29 КоАП, игнорирование требований ПДД о ремнях безопасности пассажиром может повлечь за собой всего-навсего предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Однако вне зависимости от того, какое наказание изберут сотрудники ГИБДД для виновницы, водителю заплатить придется в любом случае. И уже не 500, а 1000 рублей (ст. 12.6 КоАП).

Так же могут инкриминировать ст. 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» — нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу (от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток).

Других санкций применить к любовникам правоохранители не могут. Если автомобиль не будет болтаться в полосе, заезжая на сплошные линии разметки, пролетать на запрещающий сигнал светофора или развивать скорость выше разрешенной.