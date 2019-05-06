Мстительный таксист в Барнауле избил велосипедистов

История произошла в ноябре 2018 года. Проезжая перекресток ул. Профинтерна и пр. Комсомольский, водитель такси затормозил перед пешеходным переходом, на который выехали двое молодых людей. Из-за погоды он не сразу увидел подростков и начал им сигналить.
После того, как таксист отвез пассажира, у парка «Изумрудный» он увидел тех самым велосипедистов. Мужчина остановился и решил им объяснить, что не нужно нарушать правила дорожного движения.
Разговор не задался, и мужчина ударил одного подростка в нос и не менее пяти раз по лицу наотмашь. Второй решил оттащить таксиста, но тот нанес ему пощечину, от которой у последнего лопнули очки.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у подростка обнаружили закрытый перелом костей носа с ушибом мягких тканей спинки носа, добавляют в прокуратуре.
Оксана Овсянникова,
помощник прокурора Октябрьского района Барнаула:
Приговором суда житель города Барнаула осужден по ч.1 ст.112 УК РФ к 1 году ограничения свободы с установлением следующих ограничений: не выезжать за пределы города Барнаула, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, а также возложена обязанность являться раз в месяц в специализированный государственный орган для регистрации.