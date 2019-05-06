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Автоновости

Мстительный таксист в Барнауле избил велосипедистов

Водитель такси в Барнауле по воле случая встретил велосипедистов, которые ранее помешали ему на пешеходном переходе, и набросился на парней с кулаками. Суд вынес ему приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Велосипед.
Велосипед.
Михаил Хаустов

История произошла в ноябре 2018 года. Проезжая перекресток ул. Профинтерна и пр. Комсомольский, водитель такси затормозил перед пешеходным переходом, на который выехали двое молодых людей. Из-за погоды он не сразу увидел подростков и начал им сигналить.

После того, как таксист отвез пассажира, у парка «Изумрудный» он увидел тех самым велосипедистов. Мужчина остановился и решил им объяснить, что не нужно нарушать правила дорожного движения.

Разговор не задался, и мужчина ударил одного подростка в нос и не менее пяти раз по лицу наотмашь. Второй решил оттащить таксиста, но тот нанес ему пощечину, от которой у последнего лопнули очки.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у подростка обнаружили закрытый перелом костей носа с ушибом мягких тканей спинки носа, добавляют в прокуратуре.

Оксана Овсянникова,
помощник прокурора Октябрьского района Барнаула:

Приговором суда житель города Барнаула осужден по ч.1 ст.112 УК РФ к 1 году ограничения свободы с установлением следующих ограничений: не выезжать за пределы города Барнаула, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, а также возложена обязанность являться раз в месяц в специализированный государственный орган для регистрации.

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