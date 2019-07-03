МВД будет жестко проверять иностранных водителей автобусов

Первый замглавы МВД России Александр Горовой заявил, что ведомство усилило контроль за иностранными водителями пассажирских автобусов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Александра Горового, в России есть населенные пункты, где иностранные водители занимают 70%. «Безусловно, их уровень знаний надо очень жестко проверять», — сказал первый замглавы МВД.

Кроме того, Александр Горовой подчеркнул, что МВД необходим доступ к базам данных Минздрава для того, чтобы установить, имеет ли право водитель заниматься пассажирскими перевозками. МВД уже внесло законопроект о предоставлении Минздравом данных об автомобилистах, уточняет РБК.

Сообщается, что МВД продолжает жестко контролировать проведение техосмотров автобусов, поскольку на дорогах по-прежнему остается много старых небезопасных транспортных средств