МВД хотят подключить к тотальному контролю в сфере техосмотра автомобилей

Правоохранительное министерство хотят привлечь к внеплановым проверкам операторов и разработке подзаконных актов, связанных с новой редакцией закона о техосмотре транспортных средств.

По факту это может означать, что дополнительные полномочия в этой сфере вернут МВД к ситуации, когда контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года опять будет в ведении полиции и ГИБДД.

В самом МВД по этому поводу выражают скепсис, подчеркивая, что ресурсов у министерства в нынешних условиях на это не хватает.