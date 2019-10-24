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Автоновости

МВД хотят подключить к тотальному контролю в сфере техосмотра автомобилей

Минэкономразвития РФ выступило с предложением наделить МВД полномочиями по выработке государственной политики в сфере технического осмотра, сообщает «Коммерсант».

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

Правоохранительное министерство хотят привлечь к внеплановым проверкам операторов и разработке подзаконных актов, связанных с новой редакцией закона о техосмотре транспортных средств.

По факту это может означать, что дополнительные полномочия в этой сфере вернут МВД к ситуации, когда контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года опять будет в ведении полиции и ГИБДД.

В самом МВД по этому поводу выражают скепсис, подчеркивая, что ресурсов у министерства в нынешних условиях на это не хватает.

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