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Автоновости

МВД предлагает конфисковывать машины за повторную пьяную езду

Глава МВД России Владимир Колокольцев выступил с инициативой отбирать машины у тех, кого повторно уличили в нетрезвом вождении, пишет РБК.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

«Слишком дорого платит общество за употребление алкоголя за рулем», — сказал он. При этом Колокольцев назвал конфискацию транспорта вынужденной мерой.

Колокольцев отметил, что общество стало активнее, чем раньше, сообщать о нетрезвых водителях.

«К нам поступило 16,5 тысячи сигналов в текущем году о том, что гражданин лично видит, как пьяный водитель садится за руль», — заявил он. Министр добавил, что в общей сложности с начала 2020 года автоинспекторы выявили 370 тыс. нетрезвых водителей.

Сейчас закон предусматривает при первом нарушении лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тыс. руб.

Если водителя повторно поймали пьяным за рулем, то его ждут лишение удостоверения на срок до трех лет и штраф от 200 до 300 тыс. руб., либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Предложение изымать машины за нетрезвое вождение МВД направляло в правительство еще в мае 2019 года. Тогда в инициативе не говорилось, что конфискация возможна при повторном нарушении.

В министерстве объясняли свое предложение тем фактом, что почти каждая десятая авария происходит по вине пьяных водителей.

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