Мягкий и яркий Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 1,8 млн рублей.

Прекрасный автомобиль Chevrolet Camaro имеет шестицилиндровый двигатель.
Топливо расходует по городу примерно 8,5 -9 л на 100 км, а по трассе 7-8 л на 100 км. Владелец отмечает, что машина идёт мягко даже по плохим дорогам.
Внутри салона возникает чувство комфорта, двигатель работает будто "поет".
Разгоняется Camaro довольна быстро.
"Крайне не прихотливый и надежный автомобиль в сравнении с новым автопромом. Зимой ведет себя превосходно", - подчеркивают владельцы автомобиля.
Бензиновый двигатель имеет объем 3,6 л и 326 лошадиных сил.
Ранее что за автомобиль по цене загородного коттеджа продают за 15,4 млн рублей в Барнауле.