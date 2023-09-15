15 сентября
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Автоновости

Мягкий и яркий Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 1,8 млн рублей

Очень сочный автомобиль Chevrolet Camaro 2010 года выпуска продают в Барнауле за 1,8 млн рублей. Объявление разместили на "Авито".

Мягкий и яркий Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 1,8 млн рублей.
Мягкий и яркий Chevrolet Camaro продают в Барнауле за 1,8 млн рублей.
Авито

Прекрасный автомобиль Chevrolet Camaro имеет шестицилиндровый двигатель.

Топливо расходует по городу примерно 8,5 -9 л на 100 км, а по трассе 7-8 л на 100 км. Владелец отмечает, что машина идёт мягко даже по плохим дорогам.

Внутри салона возникает чувство комфорта, двигатель работает будто "поет".

Разгоняется Camaro довольна быстро.

"Крайне не прихотливый и надежный автомобиль в сравнении с новым автопромом. Зимой ведет себя превосходно", - подчеркивают владельцы автомобиля.

Бензиновый двигатель имеет объем 3,6 л и 326 лошадиных сил.

Ранее что за автомобиль по цене загородного коттеджа продают за 15,4 млн рублей в Барнауле.

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