20 апреля
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Автоновости

Мятная конфетка. Land Rover Defender продают за 9 млн рублей в Барнауле

Land Rover Defender мятного цвета 2022 года выпуска продают за 9 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

Land Rover Defender продают за 9 млн рублей в Барнауле
Land Rover Defender продают за 9 млн рублей в Барнауле
Авито

Land Rover Defender — это полноприводный внедорожник с несущим алюминиевым кузовом. Внешний вид отличается мощным передним бампером и квадратным багажником, при этом в дизайне можно заметить плавность линий.

Кузов выкрашен в приятный мятный цвет с черными вставками. Салон отделан мягкой тканью. На приборной панели установлены два дисплея. Один — с показателями автомобиля находится перед рулем, второй — мультимедийный, расположен по центру приборной панели.

У автомобиля дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 8 секунд, его максимальная скорость — 188 км/ч.

В смешанном режиме он потребляет 9 л на 100 км.

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