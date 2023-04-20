Мятная конфетка. Land Rover Defender продают за 9 млн рублей в Барнауле

Land Rover Defender мятного цвета 2022 года выпуска продают за 9 млн рублей в Барнауле. Объявление размещено на «Авито».

Land Rover Defender продают за 9 млн рублей в Барнауле

Land Rover Defender — это полноприводный внедорожник с несущим алюминиевым кузовом. Внешний вид отличается мощным передним бампером и квадратным багажником, при этом в дизайне можно заметить плавность линий.

Кузов выкрашен в приятный мятный цвет с черными вставками. Салон отделан мягкой тканью. На приборной панели установлены два дисплея. Один — с показателями автомобиля находится перед рулем, второй — мультимедийный, расположен по центру приборной панели.

У автомобиля дизельный двигатель на 3 л, автоматическая коробка передач и 249 лошадиных сил. До «сотки» он разгоняется за 8 секунд, его максимальная скорость — 188 км/ч.

В смешанном режиме он потребляет 9 л на 100 км.