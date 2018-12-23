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На Алтае авто на автозапуске наехало на доску почета

Автомобиль Honda Accord без водителя наехал на Доску Почета Республики Алтай, установленную в Горно-Алтайске. Об этом сообщает местная служба МВД.

ДТП.
ДТП.
04.мвд.рф.

ЧП произошло 22 декабря около 21:30 часов. 24-летний местный житель припарковал автомобиль, не предприняв меры, исключающие его самопроизвольное движение. При дистанционном автозапуске двигателя, автомобиль самопроизвольно начал движение, наехав на Доску Почета Республики Алтай. В результате ДТП причинен материальный ущерб.

Госавтоинспекция напоминает: во время парковки транспортного средства, коробку переключения передач необходимо оставлять в нейтральном положении и обязательно использовать стояночный тормоз (ручник).

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