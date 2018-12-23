На Алтае авто на автозапуске наехало на доску почета

ЧП произошло 22 декабря около 21:30 часов. 24-летний местный житель припарковал автомобиль, не предприняв меры, исключающие его самопроизвольное движение. При дистанционном автозапуске двигателя, автомобиль самопроизвольно начал движение, наехав на Доску Почета Республики Алтай. В результате ДТП причинен материальный ущерб.
Госавтоинспекция напоминает: во время парковки транспортного средства, коробку переключения передач необходимо оставлять в нейтральном положении и обязательно использовать стояночный тормоз (ручник).