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Автоновости

На Алтае девушка на Subaru сбила ребенка на пешеходном переходе

В Горно-Алтайске вечером 22 мая иномарка сбила девочку. Пешехода госпитализировали, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

Пешеходный переход. Знак
Пешеходный переход. Знак
СС0

ДТП произошло около 21:20 в районе дома № 12 по пр. Коммунистический. Автомобиль Subaru Legacy В4 не уступил дорогу и сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. За рулем машины была 23-летняя местная жительница

В результате аварии ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую больницу. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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