На Алтае девушка на Subaru сбила ребенка на пешеходном переходе

ДТП произошло около 21:20 в районе дома № 12 по пр. Коммунистический. Автомобиль Subaru Legacy В4 не уступил дорогу и сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. За рулем машины была 23-летняя местная жительница

В результате аварии ребенка госпитализировали в Республиканскую детскую больницу. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.