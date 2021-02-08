На Алтае досрочно откроют четырехполосный участок Чуйского тракта

Работы там начались в конце 2019 года. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, встречные потоки разделят металлическим барьерным ограждением.
В районе села Озерки уже на 80% готов подземный пешеходный переход. Возле станции Озерки возводят двухуровневую развязку.
На участке, который планируют открыть осенью, построили дополнительные две полосы, установили барьеры и подключили электроосвещение.
Летом дорожники уложат верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установят знаки, сигнальные столбики, нанесут разметку.
Полностью ввести объект в эксплуатацию по графику должны в 2022 году.