На Алтае досрочно откроют четырехполосный участок Чуйского тракта

Дорожники обещают закончить реконструкцию Чуйского тракта на границе Тальменского и Первомайского районов (с 173 по 183 км) на первых пяти километрах с годовым опережением графика — к сентябрю. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Алтай».

Работы там начались в конце 2019 года. Проект предусматривает расширение дороги до четырех полос, встречные потоки разделят металлическим барьерным ограждением.

В районе села Озерки уже на 80% готов подземный пешеходный переход. Возле станции Озерки возводят двухуровневую развязку.

На участке, который планируют открыть осенью, построили дополнительные две полосы, установили барьеры и подключили электроосвещение.

Летом дорожники уложат верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установят знаки, сигнальные столбики, нанесут разметку.

Полностью ввести объект в эксплуатацию по графику должны в 2022 году.