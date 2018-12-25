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На Алтае грузовик протаранил автомобиль с 2-летним ребенком в салоне

В Горно-Алтайске днем 24 декабря столкнулись автомобили ГАЗ и Honda. В момент аварии в салоне иномарки был ребенок, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП в Республике Алтай 24 декабря.
ДТП в Республике Алтай 24 декабря.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло около 12:30 на проспекте Коммунистическом. По предварительной информации, 28-летняя местная жительница управляла автомобилем Honda Odyssey и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу. Иномарка столкнулась с грузовиком ГАЗ-3309, который ехал по главной. За рулем был 52-летний горожанин.

ДТП в Республике Алтай 24 декабря.
ДТП в Республике Алтай 24 декабря.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

После ДТП в больницу доставили двухлетнего пассажира автомобиля Honda. Ребенок был на заднем пассажирском сидении в автокресле, пристегнутый ремнем безопасности. Медики установили, что мальчик не пострадал.

Водители автомобилей были трезвые.

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