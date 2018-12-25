На Алтае грузовик протаранил автомобиль с 2-летним ребенком в салоне

ДТП произошло около 12:30 на проспекте Коммунистическом. По предварительной информации, 28-летняя местная жительница управляла автомобилем Honda Odyssey и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу. Иномарка столкнулась с грузовиком ГАЗ-3309, который ехал по главной. За рулем был 52-летний горожанин.
После ДТП в больницу доставили двухлетнего пассажира автомобиля Honda. Ребенок был на заднем пассажирском сидении в автокресле, пристегнутый ремнем безопасности. Медики установили, что мальчик не пострадал.
Водители автомобилей были трезвые.