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Автоновости

На Алтае Honda врезалась в автомобиль на обочине, пострадала женщина

В Республике Алтай 16 апреля столкнулись автомобили Honda и Hyundai. В аварии пострадал один человек, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП на Алтае 16 апреля.
ДТП на Алтае 16 апреля.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП произошло около 10:30 часов на 34 км дороги Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск. Водитель Honda Stepwgn превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Hyundai Tucson.

В результате аварии пострадала 54-летняя пассажирка Hyundai Tucson. Попутным транспортом ее доставили в Турочакскую районную больницу. Госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку и выясняют все причины и обстоятельства этого ДТП.

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