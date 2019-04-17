На Алтае Honda врезалась в автомобиль на обочине, пострадала женщина

В Республике Алтай 16 апреля столкнулись автомобили Honda и Hyundai. В аварии пострадал один человек, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 10:30 часов на 34 км дороги Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск. Водитель Honda Stepwgn превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Hyundai Tucson.

В результате аварии пострадала 54-летняя пассажирка Hyundai Tucson. Попутным транспортом ее доставили в Турочакскую районную больницу. Госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку и выясняют все причины и обстоятельства этого ДТП.