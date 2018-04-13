На Алтае инспектор ГИБДД хотел оштрафовать "скорую", которая быстро везла тяжелобольного

Центральный райсуд в начале апреля отменил постановление старшего инспектора ГИБДД, который привлек к административной ответственности "Краевой центр медицины катастроф" за "скорую", доставлявшую тяжелобольного человека с превышением скорости.
14 января автомобиль выездной реанимационной бригады экстренного реагирования вез тяжелобольного в горбольницу Рубцовска. Машина ехала с включенными спецсигналами со скоростью 68 километров в час (при разрешенной 40) — чтобы побыстрее доставить человека. Выезд на задание зафиксировали в путевом листе и журнале регистрации.
Превышение скорости зафиксировала камера "Кордон-М-4". А 18 января старший инспектор ГИБДД признал "Краевой центр медицины катастроф" виновным в совершении административного правонарушения и выписал ему штраф 500 рублей.
"Краевой центр медицины катастроф" подал жалобу в Центральный райсуд Барнаула. И объяснил, что правилами дорожного движения езда "скорой" с превышением скорости и включенными спецсигналами допускается.
Судья выяснил, что из ответа управления ГИБДД не следовало, что видеокамера имеет функции определения состояния спецсигналов в момент фиксации. А поскольку право ехать с превышением скорости при включенном спецсигнале у "скорой" есть, суд отменил постановление ГИБДД.
Если ГИБДД его не оспорит, платить 500 рублей "Центру медицины катастроф" не придется.
Напомним, власти неоднократно подчеркивали: камеры ставят не для того, чтобы собирать штрафы. А для того, чтобы предупредить нарушения ПДД и сократить число дорожно-транспортных происшествий.
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