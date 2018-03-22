Водители под прицелом: поможет ли массовая установка камер навести порядок на дорогах Алтая

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Какие нарушения выявляют камеры на дорогах края?

Вопреки расхожему мнению, камеры не принадлежат ГИБДД. Их закупают чиновники. Все комплексы в крае находятся на балансе "Алтайавтодора". Собранная ими информация поступает в Госавтоинспекцию, а именно в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП).

Его открыли в 2011 году, через год после того, как в Барнауле установили первую камеру — на улице Малахова, под путепроводом на пересечении с Павловским трактом.

Сейчас в центре работают десять человек. У каждого отдельный рабочий стол с компьютером. С виду — обычный кабинет, ничего примечательного. Большинство сотрудников работают с обращениями граждан. Двое инспекторов просматривают все нарушения, которые фиксируют без малого полсотни установленных на дорогах региона камер, и выносят постановления со штрафами. В среднем за смену они обрабатывают порядка 3 тыс. нарушений.

В основном это, конечно, превышение скорости. Но с 2016 года в Барнауле на ряде перекрестков установили комплексы, которые фиксируют выезд за стоп-линию, проезд на красный, выезд на встречную и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Такие комплексы снимают нарушение с разных точек и даже записывают видео. Если водитель приходит оспорить нарушение, ему показывают запись.

Еще одна новация на дорогах Барнаула — комплексы, которые высчитывают среднюю скорость машины на определенном отрезке дороги. Например, такие камеры смонтировали на шоссе Ленточный бор.

Почему камеры ставят "не ради денег"?

Власти постоянно подчеркивают: камеры ставят не для того, чтобы собирать с автомобилистов штрафы.

"Основная цель установки комплексов фото- и видеофиксации — предупредить нарушения ПДД и сократить число ДТП, особенно тяжких. Эту цель мы достигаем, — говорит начальник ГИБДД по Алтайскому краю Петр Богомолов. — Приборы помогают нам гасить очаги аварийности и заставляют нерадивых водителей ездить по правилам. Камеры работают круглосуточно, бескорыстно и снижают аварийность в Алтайском крае".

Чиновники и инспекторы еженедельно анализируют, как та или иная камера влияет на ситуацию, рассказал altapress.ru начальник дорожно-транспортного управления регионального минстройтранса Дмитрий Коровин.

"В первые дни после установки комплексы фиксируют до тысячи нарушений в день. Затем водители становятся более дисциплинированными, число нарушений сокращается, снижается и количество ДТП. На некоторых участках вовсе до ноля. Например, так получилось на улице Малахова, на проспекте Ленина у “Геомаркета” и на Змеиногорском тракте у онкоцентра “Надежда” (в 2017 году камеру там демонтировали. — Прим. ред.)", — говорит он.

Но настоящий эффект от камер будет тогда, когда их в городе станет не тридцать, а как минимум сто, считает заместитель заведующего кафедрой "Организация и безопасность дорожного движения" А­лтГТУ Сергей Павлов. Логика такова: пока камер немного, водители знают, где они стоят, и после них разгоняются. А когда их станет действительно много, проще будет всегда ездить по правилам, чем вспоминать, где "можно" прибавить газ, а где — нет.

Факт Поиск авто без ОСАГО — такая функция должна вскоре появиться у дорожных камер.

Камеры фиксации нарушений как замена инспекторов

Переход к автоматической фиксации нарушений становится актуальным еще и на фоне постоянного сокращения численности сотрудников ГИБДД. Так, с января 2018 года в целом по стране она упала с 55 до 45 тыс. человек. Петр Богомолов не стал комментировать, как это повлияет на работу инспекции в регионе.

"Ни одна камера не зафиксирует пьяных водителей или ездящих без документов. И многие другие виды нарушений ПДД, включая неправильную парковку, — отмечает специалист по организации дорожного движения, экс-зампред транспортного комитета Барнаула Василий Попов. — Сотрудник эффективнее камеры, потому что он мобильный. Это важно в ситуациях, когда необходимо предпринять оперативные меры. Например, задержать угонщика".

У ГИБДД на это есть контр­аргумент. Там говорят: у сотрудников ДПС уходит много времени на то, чтобы составить административный материал. Это "исключает возможность пресечения правонарушений, совершаемых другими водителями" в этот момент.

Для того чтобы навести реальный порядок на дорогах, одной установки камер недостаточно, продолжает Василий Попов.

"В Европе тоже мало инспекторов и много камер, но там и штрафы в десятки раз выше. Потому водители боятся нарушать. У нас же, к примеру, штраф за тонировку 500 рублей. Если раз-два в год за такое оштрафуют — для многих это некритично и не мотивирует соблюдать ПДД", — говорит эксперт.

Цифра 87,2 млн рублей планирует потратить "Алтайавтодор" на эти комплексы, следует из информации на сайте госзакупок.

В Барнауле камер станет больше. Намного

Решение, где смонтировать очередную камеру, принимают на межведомственных комиссиях на основе многолетнего анализа аварийности, рассказал Дмитрий Коровин. Во внимание принимают как статистику ДТП, так и данные ГИБДД об участках, где водители чаще всего нарушают правила. Чаще всего с рекомендациями Госавтоинспекции чиновники соглашаются.

В 2017 и 2018 году все стационарные комплексы устанавливают исключительно в Барнауле и пригороде. Это не случайно. Дело в том, что перед властями стоит сложная задача: за эти два года вдвое сократить число очагов аварийности — участков до 200 метров, где в течение года произошло три однотипных ДТП с пострадавшими (или 5 таких аварий, но разного вида). Если в 2016 году очагов было 60, то по итогам текущего должно остаться не более 30.

Задача сложная, но архиважная: только так Барнаул попадет во второй этап программы "Безопасные и качественные дороги" и получит федеральное финансирование до 2025 года на ремонт, реконструкцию и строительство транспортной инфраструктуры.

Развертывание сети камер видится властям одной из наиболее действенных мер, которые помогут добиться поставленной цели. Хотя и не единственной. Среди них есть как относительно малобюджетные (установка новых знаков, светофоров, "лежачих полицейских" и т. д.), так и затратные (строи­тельство развязок, надземных пешеходных переходов).

Обновленный перечень мероприятий, которые должны сделать дороги безопаснее, в регионе подготовят к середине 2018 года, сообщил Дмитрий Коровин. Этого требует новая национальная стратегия в этой области. Она ставит цель снизить число погибших на дорогах к 2024 году более чем в 4 раза, с 17 до 4 человек на 100 тыс. населения в год. В Алтайском крае этот показатель сейчас составляет 12.

Где появятся новые комплексы в 2018 году:

Сколько платят водители и куда идут эти деньги

Источник: ГИБДД по Алтайскому краю.

Собранные средства остаются в регионе и попадают в бюджеты тех территорий, где установлены камеры. В некоторых регионах их направляют в дорожные фонды, но в Алтайском крае они попадают в "общий котел" и идут на другие нужны, не всегда связанные с транспортной инфраструктурой.

Если бы деньги шли исключительно на ремонт дорог, то суммы вынесенных в 2017 году штрафов с камер хватило бы, чтобы полностью поменять асфальт на 9–10 улицах Барнаула.

Цифра 1,8 млн рублей стоило обслуживание системы комплексов фиксации нарушений ПДД в Алтайском крае в 2018 году. Источник: региональный минстройтранс.

Камеры, которые используют на Алтае

Сейчас в Алтайском крае 37 стационарных комплексов. Из них 26 установлены в Барнауле, один в Бийске, остальные на трассах. Также на трассах нарушителей скоростного режима ловят с помощью мобильных комплексов "Арена". Их в распоряжении "Алтайавтодора" 10.

Стационарные комплексы на Алтае представлены шестью типами. Это Vocord-Traffic, "Кордон", "Стрелка-СТ", "Скат", "Кречет" и "Автоураган". Почти все они радарные. Эти устройства работают в два этапа: сначала фиксируют нарушение (на расстоянии до километра!), а когда машина подъедет ближе — распознают номер. Камеры оснащены инфракрасными прожекторами для подсветки номеров в условиях плохой видимости и ночью. Радиус покрытия обычно составляет четыре полосы (или две полосы в одну и две полосы в обратную сторону). Погрешность измерения ±2 км/ч.

Комплекс "Автоураган" (см. схему), который с 2016 года стали устанавливать на перекрестках, способный фиксировать сразу несколько видов нарушений, работает иначе. Он измеряет скорость на основании обработки видеокадров. Камера настроена на определенную зону и фиксирует (по номерному знаку), в какой момент времени машина въехала в нее и через сколько выехала.

На перекрестке устанавливают два типа камер. Распознающие (по одной на каждую полосу) направлены навстречу въезжающему на перекресток потоку. Обзорные (их несколько, обычно две) фиксируют обстановку на перекрестке общим планом. В фокус такой камеры обязательно попадает светофор.

Схема организации видеоконтроля стандартного четырехполосного перекрестка АПК "Автоураган-ВСМ"

5 фактов о комплексах фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Алтайском крае

1. Соотношение штрафов в виде "писем счастья" и выписанных вручную по итогам 2017 года составило 55% на 45%.

2. Данные со стационарных комплексов поступают в ГИБДД в режиме реального времени. С передвижных — нет. Сотрудники "Алтайавтодора" скачивают информацию из памяти комплекса и пересылают инспекторам по защищенному каналу связи.

3. У ГИБДД есть 15 суток с момента нарушения на то, чтобы выписать постановление. Но на практике конверты с квитанциями оказываются на почте уже через сутки. Как правило, в Барнауле письмо приходит в почтовый ящик владельца машины через 2–3 дня. Чтобы оперативно узнавать о штрафах, в ГИБДД советуют подключить смс-уведомление на сайте госуслуг. Также проверить штрафы можно на сайте инспекции.

4. Бывает, номера машины на снимках с камер в базе ГИБДД числятся за другим авто. Тогда инспектор ЦАФАП передает ДПС ориентировку на нарушителя. Последнему может грозить уголовная ответственность за подделку госзнаков.

5. Инспекторы выносят постановления всем участникам дорожного движения, даже автомобилям скорой и полиции. Даже если те едут с включенными проблесковыми маячками. Таков закон. Потом представители ведомств предоставляют документы, что их машина действительно ехала на вызов, и постановление аннулируют.

Случается, что водители вынуждены нарушить правила под камерой. Например, чтобы пропустить машину скорой. В ГИБДД объясняют: штраф в такой ситуации оплачивать не нужно. Его следует в течение 10 суток обжаловать. Порядок действий указан на квитанции.

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