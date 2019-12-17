На Алтае лихач-беспредельщик въехал на машине в снежный городок

Инцидент произошел около часа ночи. По сообщению районной газеты «Бриц», автомобилист решил немного подрифтовать и задним бампером зацепил лабиринт, который построили к празднику.
К счастью, в этот момент на площади никого не было, жертвой лихача стала только снежная скульптура.
Полицейские быстро нашли виновника ДТП, ведется разбирательство. В поселковом совете отметили, что повреждения ледового городка уже устранили.
К слову, ледовый городок в центре Благовещенки страдает от рук вандалов ежегодно. Чтобы не портить остальным людям праздник, скульптуры восстанавливают.