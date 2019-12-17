На Алтае лихач-беспредельщик въехал на машине в снежный городок

В ночь на 15 декабря в райцентре Благовещенка произошло ЧП. Лихач выскочил на центральную площадь села, которая является пешеходной и поломал снежный городок.

В Благовещенке автомобилист врезался в снежный городок

Инцидент произошел около часа ночи. По сообщению районной газеты «Бриц», автомобилист решил немного подрифтовать и задним бампером зацепил лабиринт, который построили к празднику.

К счастью, в этот момент на площади никого не было, жертвой лихача стала только снежная скульптура.

Полицейские быстро нашли виновника ДТП, ведется разбирательство. В поселковом совете отметили, что повреждения ледового городка уже устранили.

К слову, ледовый городок в центре Благовещенки страдает от рук вандалов ежегодно. Чтобы не портить остальным людям праздник, скульптуры восстанавливают.