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Автоновости

На Алтае мотоциклист сбил 12-летнюю велосипедистку с маленькой пассажиркой

В селе Кызыл-Озек вечером 11 июня произошло ДТП с участием мотоциклиста и велосипедистки. В больницу доставили трех человек, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

ДТП в Республике Алтай 11 июня.
ДТП в Республике Алтай 11 июня.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Авария случилась в 18:20 в районе дома № 26 по улице Зеленая. 16-летний местный житель без прав сел за руль мотоцикла RACER. Во время движения юноша нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и наехал на велосипедистку. Девочка ехала по дороге во встречном направлении.

В результате ДТП в приемный покой Детской Республиканской больницы доставили водителя мотоцикла, 12- летнюю велосипедистку, а также ее 9-летнюю пассажирку. Госпитализация потребовалась только несовершеннолетнему мотоциклисту.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

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