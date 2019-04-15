На Алтае мстительный мужчина поджег чужой внедорожник

Потерпевший рассказал, что вечером припарковал УАЗ-469 на территории своего домовладения. Через несколько часов мужчина увидел в окно, что из салона внедорожника валят клубы дыма и виден огонь. Мужчина позвонил в полицию и вызвал пожарных. Спасатели потушили автомобиль, от огня пострадал салон машины.

В течение суток полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Он признал свою вину.

Выяснилось, что у подозреваемого был конфликт с владельцем машины. Молодой человек хотел отомстить и поджег салон УАЗа.

Возбудили уголовное дело.