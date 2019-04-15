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Автоновости

На Алтае мстительный мужчина поджег чужой внедорожник

В селе Топучая Шебалинскогоа района неизвестный поджег автомобиль УАЗ. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, сообщает ГУ МВД России по Республике Алтай.

Автомобиль, который подожгли.
Автомобиль, который подожгли.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

Потерпевший рассказал, что вечером припарковал УАЗ-469 на территории своего домовладения. Через несколько часов мужчина увидел в окно, что из салона внедорожника валят клубы дыма и виден огонь. Мужчина позвонил в полицию и вызвал пожарных. Спасатели потушили автомобиль, от огня пострадал салон машины.

В течение суток полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Он признал свою вину.

Выяснилось, что у подозреваемого был конфликт с владельцем машины. Молодой человек хотел отомстить и поджег салон УАЗа.

Возбудили уголовное дело.

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