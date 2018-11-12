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На Алтае задержали мужчину с поддельными правами

В Республике Алтай водитель автомобиля УАЗ Патриот ездил с поддельным водительским удостоверением, пишет ГУ МВД России по региону.

Водитель, руль.
Водитель, руль.
pixabay.com

Права с явными признаками подделки выявили полицейские, которые остановили автомобиль в селе Кебезень Турочакского района. При проверке документа по базам данных Госавтоинспекции выяснилось, что информация в удостоверении не соответствуют данным водителя. Права с таким же номером и серией зарегистрированы на другого человека.

Сельчанин рассказал, что купил поддельное водительское удостоверение осенью в Горно-Алтайске за 40 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что работает бульдозеристом вахтовым методом в Магадане. У него есть права на управление спецтехникой, однако в них не открыта категория «B».

Водительское удостоверение изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила факт подделки. Возбудили уголовное дело. Мужчине грозит арест до 6 месяцев.

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