На Алтае мужчина угнал грузовик с дровами и перевернулся

В Республике Алтай сельчанин угнал у своего работодателя грузовик и перевернулся, пишет ГУ МВД России по региону.

Ночью 39-летний местный житель выпивал со своим знакомым на территории пилорамы. Когда приятель ушел домой, а алкоголь закончился, мужчина решил съездить за добавкой.

Злоумышленник угнал один из грузовиков с дровами. Припаркованные автомобили не запирались, а ключи находились в вагончике. По дороге угонщик не справился с управлением и машина опрокинулась. Мужчина бросил грузовик «ГАЗ» и скрылся.

Полицейские обнаружили автомобиль в кювете на окраине села. Вскоре подозреваемого задержали, он признал свою вину. Возбудили уголовное дело.