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На Алтае мужчина угнал грузовик с дровами и перевернулся

В Республике Алтай сельчанин угнал у своего работодателя грузовик и перевернулся, пишет ГУ МВД России по региону.

Дрова.
Дрова.
СС0

Ночью 39-летний местный житель выпивал со своим знакомым на территории пилорамы. Когда приятель ушел домой, а алкоголь закончился, мужчина решил съездить за добавкой.

Злоумышленник угнал один из грузовиков с дровами. Припаркованные автомобили не запирались, а ключи находились в вагончике. По дороге угонщик не справился с управлением и машина опрокинулась. Мужчина бросил грузовик «ГАЗ» и скрылся.

Полицейские обнаружили автомобиль в кювете на окраине села. Вскоре подозреваемого задержали, он признал свою вину. Возбудили уголовное дело.

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