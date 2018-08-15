На Алтае новосибирец на квадроцикле сбил овцу и перевернулся.

ДТП произошло около 14:10 часов в Чемальском районе, на 65 километре автодороги «Усть-Сема — Чемал — Куюс». Квадроцикл CF MOTO X8 наехал на овцу, которая неожиданно выбежала на дорогу. Мотовездеходом управлял 58-летний новосибирец. После столкновения с животным мужчина не справился с управлением и квадроцикл перевернулся.
В результате аварии водитель и пассажир, 39-летняя жительница Новосибирска, получили травмы. Их госпитализировали.
Известно, что водитель был трезв. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении пастуха, который допустил выход овцы на дорогу, составили административный протокол.