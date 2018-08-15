В Республике Алтай 14 августа житель Новосибирска сбил на квадроцикле овцу и перевернулся. Пострадали два человека, сообщает ГУ МВД России по региону.

На Алтае новосибирец на квадроцикле сбил овцу и перевернулся. ГУ МВД России по Республике Алтай.