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На Алтае новосибирец на квадроцикле сбил овцу и перевернулся

В Республике Алтай 14 августа житель Новосибирска сбил на квадроцикле овцу и перевернулся. Пострадали два человека, сообщает ГУ МВД России по региону.

На Алтае новосибирец на квадроцикле сбил овцу и перевернулся.
На Алтае новосибирец на квадроцикле сбил овцу и перевернулся.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 14:10 часов в Чемальском районе, на 65 километре автодороги «Усть-Сема — Чемал — Куюс». Квадроцикл CF MOTO X8 наехал на овцу, которая неожиданно выбежала на дорогу. Мотовездеходом управлял 58-летний новосибирец. После столкновения с животным мужчина не справился с управлением и квадроцикл перевернулся.

В результате аварии водитель и пассажир, 39-летняя жительница Новосибирска, получили травмы. Их госпитализировали.

Известно, что водитель был трезв. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. В отношении пастуха, который допустил выход овцы на дорогу, составили административный протокол.

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