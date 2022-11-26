26 ноября
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Автоновости

На Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321

Капитальный ремонт на участке трассы А-321 «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан» закончили в Алтайском крае.

На Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.
На Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.
alt.rosavtodor.gov.ru

Ремонт завершили на участке 158−167 км федеральной трассы в Мамонтовском районе, сообщают у правлении дорог «Алтай».

Работы начали в 2021 году. Дорожную одежду усилили по технологии холодной регенерации.

Кроме того, на трассе уложили слои асфальтобетона и отремонтировали 11 водопропускных труб, чтобы система водоотвода лучше справлялась с паводковыми водами.

На Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.
На Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.
alt.rosavtodor.gov.ru

В соответствие с нормативами привели радиус поворота рядом с селом Буканское. На пересечении с дорогой к Покровке сделали кольцевую развязку.

Планируется, что это позволит исключить ДТП с тяжелыми последствиями. Также на 59 км автодороги А-321 отремонтировали мост через реку Касмала.

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