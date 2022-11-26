На Алтае отремонтировали девять километров федеральной трассы А-321.

Ремонт завершили на участке 158−167 км федеральной трассы в Мамонтовском районе, сообщают у правлении дорог «Алтай».
Работы начали в 2021 году. Дорожную одежду усилили по технологии холодной регенерации.
Кроме того, на трассе уложили слои асфальтобетона и отремонтировали 11 водопропускных труб, чтобы система водоотвода лучше справлялась с паводковыми водами.
В соответствие с нормативами привели радиус поворота рядом с селом Буканское. На пересечении с дорогой к Покровке сделали кольцевую развязку.
Планируется, что это позволит исключить ДТП с тяжелыми последствиями. Также на 59 км автодороги А-321 отремонтировали мост через реку Касмала.