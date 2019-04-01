На Алтае пассажирский ПАЗ смял на перекрестке «Жигули»

В результате ДТП «семерку» так сильно «прижало» автобусом, что всю покорежило. О пострадавших не сообщается.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 апреля в Бийске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса 101 маршрута и автомобиля ВАЗ-2107. Авария случилась на перекрестке, передает «Аварком Бийск „Все ДТП Бийска“».
В результате ДТП «семерку» так сильно «прижало» автобусом, что всю покорежило. О пострадавших не сообщается.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter