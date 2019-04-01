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Автоновости

На Алтае пассажирский ПАЗ смял на перекрестке «Жигули»

1 апреля в Бийске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса 101 маршрута и автомобиля ВАЗ-2107. Авария случилась на перекрестке, передает «Аварком Бийск „Все ДТП Бийска“».

ДТП в Бийске. 1 апреля 2019 года.
ДТП в Бийске. 1 апреля 2019 года.
vk.com/avarcomdtp

В результате ДТП «семерку» так сильно «прижало» автобусом, что всю покорежило. О пострадавших не сообщается.

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