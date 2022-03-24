24 марта
﻿
Автоновости

На Алтае перекрыли четыре дороги из-за сильной метели. Видимость нулевая

В Алтайском крае ограничили движение на нескольких дорогах в связи с ухудшением видимости и риском возникновения происшествий, сообщает региональное МЧС.

Метель в Алтайском крае 24 марта. Перекрытие дорог.
Метель в Алтайском крае 24 марта. Перекрытие дорог.
кадр из видео.

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями, в превентивных целях для снижения риска ДТП введено ограничение для движения грузового и пассажирского транспорта на 4-х участках автодорог регионального значения», — пояснили в ведомстве.

Ограничено движение на дорогах:

  • К-03 «Рубцовск-Змеиногорск»
  • К-08 «Славгород-Хабары-Крутиха»
  • К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» (с 82 по 169 км)
  • К-18 «Алейск-Чарышское» (с 83 по 140 км)

«Просим воздержаться от дальних поездок. В случае происшествий звоните на единый телефон экстренных служб „112“», — обратилось МЧС к жителям края.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость