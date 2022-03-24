На Алтае перекрыли четыре дороги из-за сильной метели. Видимость нулевая

«В связи с неблагоприятными метеоявлениями, в превентивных целях для снижения риска ДТП введено ограничение для движения грузового и пассажирского транспорта на 4-х участках автодорог регионального значения», — пояснили в ведомстве.
Ограничено движение на дорогах:
- К-03 «Рубцовск-Змеиногорск»
- К-08 «Славгород-Хабары-Крутиха»
- К-09 «Поспелиха-Курья-Третьяково-граница Республики Казахстан» (с 82 по 169 км)
- К-18 «Алейск-Чарышское» (с 83 по 140 км)
«Просим воздержаться от дальних поездок. В случае происшествий звоните на единый телефон экстренных служб „112“», — обратилось МЧС к жителям края.