Автоновости

На алтайской трассе перевернулась фура с пивом

Сегодня, 16:52.
Автоновости

6 февраля на трассе А-322 (Барнаул-Рубцовск) перевернулась фура, перевозившая кеги с пивом, пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".

Под Рубцовском перевернулась фура с пивом. 6 февраля 2018 года.
Под Рубцовском перевернулась фура с пивом. 6 февраля 2018 года. Фото : vk.com/rubcovsk_incident.

Авария случилась в 50 км от Рубцовска. Грузовик, принадлежащий, по словам свидетелей, фирме "Петросоюз", слетел с трассы и съехал под откос.

Фура лежит на боку. Борт будки разворочен, из машины на снег высыпались кеги. Товар перегружают на другой автомобиль.

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