На алтайской трассе перевернулась фура с пивом

Авария случилась в 50 км от Рубцовска. Грузовик, принадлежащий, по словам свидетелей, фирме "Петросоюз", слетел с трассы и съехал под откос.

Фура лежит на боку. Борт будки разворочен, из машины на снег высыпались кеги. Товар перегружают на другой автомобиль.

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