На алтайской трассе перевернулась фура с пивом

6 февраля на трассе А-322 (Барнаул-Рубцовск) перевернулась фура, перевозившая кеги с пивом, пишут очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск".
Авария случилась в 50 км от Рубцовска. Грузовик, принадлежащий, по словам свидетелей, фирме "Петросоюз", слетел с трассы и съехал под откос.
Фура лежит на боку. Борт будки разворочен, из машины на снег высыпались кеги. Товар перегружают на другой автомобиль.
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