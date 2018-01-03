На Алтае перевернулась машина, водитель погиб

ДТП в Усть-Канском районе. 2 января 2018 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в Усть-Канском районе. 2 января 2018 года. Фото : 04.мвд.рф. ДТП в Усть-Канском районе. 2 января 2018 года. Фото : 04.мвд.рф.

Авария произошла в 13:30 на 18 километре автодороги Усть-Кан—Каргон. Известно, что погибший не имел автоправ. Пассажиру автомобиля госпитализация не потребовалась.

В тот же день, в первом часу ночи в Майме занесло автомобиль Toyota Corolla под управлением 39-летнего водителя. Машина наехала на 25-летнюю сельчанку, которая шла по правой обочине навстречу машине. Женщину с ушибами отвезли в местную больницу.

А во втором часу ночи 3 января в Горно-Алтайске 19-летний парень за рулем автомобиля Toyota Corona Premio не справился с управлением, машина съехала с дороги и врезалась в дерево в районе дома № 24 по ул. Чаптынова. Водитель с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

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