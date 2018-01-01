Очевидцы: запущенный фейерверк попал в барнаульскую квартиру (обновлено)

1 января на пульт единой диспетчерской службы поступило сообщение о возгорании квартиры в девятиэтажном доме Барнаула.
По сообщениям очевидцев сообщества Barnaul 22, горела квартира многоквартирного дома на Попова, 85. Также очевидцы сообщили, что фейерверк запустили мужчина с мальчиком. Квартира наполовину выгорела.
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели вещи на балконе 9-го этажа, едкий дым заполнял подъезд жилого дома. 12 человек были эвакуированы по лестничным маршам.
Чуть более 40 минут потребовалось пожарным для полной ликвидации возгорания. В тушении были задействованы 42 человека и 14 единиц техники, в том числе сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
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