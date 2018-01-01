Очевидцы: запущенный фейерверк попал в барнаульскую квартиру (обновлено)

Пожар. Огонь. Фото: открытые источники (CC0). Пожар в новогоднюю ночь на Попова, 85. Фото: Оксана Демидова, vk.com/barneos22. Пожар в новогоднюю ночь на Попова, 85. Фото: Оксана Демидова, vk.com/barneos22.

По сообщениям очевидцев сообщества Barnaul 22, горела квартира многоквартирного дома на Попова, 85. Также очевидцы сообщили, что фейерверк запустили мужчина с мальчиком. Квартира наполовину выгорела.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели вещи на балконе 9-го этажа, едкий дым заполнял подъезд жилого дома. 12 человек были эвакуированы по лестничным маршам.

Чуть более 40 минут потребовалось пожарным для полной ликвидации возгорания. В тушении были задействованы 42 человека и 14 единиц техники, в том числе сотрудники полиции и работники скорой медицинской помощи, говорится в сообщении краевого главка МЧС.