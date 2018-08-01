На Алтае перевернулся УАЗ, врезавшийся в «Жигули»

Авария случилась на автодороге в Солтонском районе. От удара «буханка» перевернулась на бок, у ВАЗа сильно смят капот.
Среди пострадавших есть ребенок.
31 июля в Алтайском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса УАЗ и «Жигулей». В результате столкновения четыре человека получили травмы, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Бийск».
Авария случилась на автодороге в Солтонском районе. От удара «буханка» перевернулась на бок, у ВАЗа сильно смят капот.
Среди пострадавших есть ребенок.
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