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На Алтае перевернулся УАЗ, врезавшийся в «Жигули»

31 июля в Алтайском крае произошло ДТП с участием микроавтобуса УАЗ и «Жигулей». В результате столкновения четыре человека получили травмы, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Бийск».

ДТП в Солтонском районе. 31 июля 2018 года.
ДТП в Солтонском районе. 31 июля 2018 года.
vk.com/incident_22

Авария случилась на автодороге в Солтонском районе. От удара «буханка» перевернулась на бок, у ВАЗа сильно смят капот.

Среди пострадавших есть ребенок.

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