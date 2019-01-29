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Автоновости
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На Алтае полицейские спасли из перевернувшегося автомобиля женщину с ребенком

В Республике Алтай полицейские заметили перевернувшийся автомобиль Honda Accord и помогли выбраться из салона женщине-водителю с маленькой девочкой, пишет ГУ МВД России по региону.

Полицейские, которые помогли водителю и ребенку.
Полицейские, которые помогли водителю и ребенку.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

Экипаж ДПС в составе Дениса Родионова, Михаила Незнамова и Дениса Сухова отправился в служебную командировку в Чемальский район. По пути следования, на 28 километре дороги Турочак-Горно-Алтайск, они заметили ДТП. Двигающийся впереди автомобиль Honda Accord сильно заносило на заснеженной трассе. В итоге иномарка слетела в кювет и перевернулась. Автоинспекторы поспешили на помощь.

Как оказалось, в салоне автомобиля были женщина с маленькой дочерью. Ребенок в момент аварии находился на заднем сиденье в специальном удерживающим устройстве. Водитель также была пристегнута.

Полицейские сначала помогли выбраться из лежащей на крыше иномарки водителю, а затем, проникнув в салон автомобиля, вытащили ребенка, который находясь в детском кресле, буквально повис в воздухе, — отмечают в ведомстве.

Мать с дочерью отделались легким испугом. Их посадили в служебный автомобиль, а полицейские отправились доставать перевернувшуюся иномарку из снежного плена. Сотрудникам ДПС помог водитель Toyota Land Cruiser и иномарку вытащили. Машина сильно не пострадала, приехавший на место происшествия муж сельчанки, ее отбуксировал.

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