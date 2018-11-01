На Алтае после опрокидывания автомобиля в больницу доставили женщину и двое детей

ДТП произошло около 20:47 часов на Чуйском тракте в Майминском районе. Пьяный водитель без прав сел за руль автомобиля ВАЗ-21061. Мужчина ехал от села Усть-Муны в направлении села Манжерок и превысил скорость. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
ДТП в Республике Алтай 31 октября.
ГУ МВД России по Республике Алтай.
В результате аварии травмы получили 40-летняя пассажирка и двое ее дочерей: 8-летняя и 6 -летняя девочки. Детей госпитализировали.
Полицейские проводят расследование. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.