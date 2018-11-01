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На Алтае после опрокидывания автомобиля в больницу доставили женщину и двое детей

В Республике Алтай вечером 31 октября опрокинулся автомобиль ВАЗ. В аварии пострадали три человека, среди них две маленькие девочки, пишет ГУ МВД России по региону.

ДТП в Республике Алтай 31 октября.
ДТП в Республике Алтай 31 октября.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 20:47 часов на Чуйском тракте в Майминском районе. Пьяный водитель без прав сел за руль автомобиля ВАЗ-21061. Мужчина ехал от села Усть-Муны в направлении села Манжерок и превысил скорость. Он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

ДТП в Республике Алтай 31 октября.
ДТП в Республике Алтай 31 октября.
ГУ МВД России по Республике Алтай.

В результате аварии травмы получили 40-летняя пассажирка и двое ее дочерей: 8-летняя и 6 -летняя девочки. Детей госпитализировали.

Полицейские проводят расследование. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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