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На Алтае приводят в порядок подъезд к Телецкому озеру

Участок Чуйского тракта в 140 км на подъезде к Телецкому озеру ремонтируют силами Росавтодора. Трассу в 2020 году передали в федеральную собственность, сообщила пресс-служба правительства Республики Алтай.

Ремонт Чуйского тракта.
Ремонт Чуйского тракта.
altai-republic.ru

Ряд участков потребовал срочного локального ремонта. Уже укрепили основание дороги по технологии холодной регенерации с добавлением цемента на выезде из села Кызыл-Озек (11−12 км) и в районе села Левинка (54−55 км).

При этом на первом объекте также устроили асфальтобетонное покрытие.

Еще на нескольких участках дорожники уложили выравнивающий слой общей площадью около 14 тыс. квадратных метров, в том числе в селе Туньжа.

На всей протяженности дороги скосили траву, чтобы обеспечить нормативную видимость для автомобилистов, убрали ветки, закрывающие дорожные знаки, очистили от мусора остановки и обочины, начали наносить дорожную разметку.

До наступления зимы вдоль трассы установят два комплекса метеоконтроля — на 65 и 112 километрах.

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