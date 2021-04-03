На Алтае продают ЗИЛы в состоянии «капсул времени». Законсервированные на случай войны

В Республике Алтай и еще нескольких регионах России продают «старые-новые» грузовики ЗИЛ, которые законсервировали почти 30 лет назад, сообщает портал « ТАРАНТАС НЬЮС ».

Стоянку, заставленную грузовиками ЗИЛ, обнаружили в Республике Адыгея вблизи Майкопа — об этом рассказал Telegram-канал Retrobus. Цена — 400 тыс. рублей.

Журналисты портала проанализировали объявления на drom.ru и выяснили, что точно такие же грузовики без пробега предлагают приобрести еще в трех регионах — в Республике Алтай, а также в Новосибирской и Саратовской областях.

ЗИЛы довольно редкой модификации — трехосные десятитонники 133Г4 (6×4). Продавец сообщил, что вся партия (22 единицы) не имеет ПТС и оснащена турбодизелями ЗИЛ-645 (8,75 литра, 185 л.с.).

«Машины новые, без пробега, но на такие моторы давно нет запчастей, производивший их ярцевский завод „Двигатель“ еще в 2003 году переоборудован под выпуск строительной арматуры. Да и эксплуатация самих грузовиков ЗИЛ — уже проблема, ведь и на них трудно найти детали. Московский ЗИЛ выпустил последние машины в 2016-м, ныне он не существует даже физически», — отмечает портал.

ЗИЛы списаны со складов Росрезерва, где они хранились в законсервированном виде почти 30 лет — на случай войны, стихийных бедствий и так далее. Именно этим объясняется отсутствие ПТС.

По закону технику с паспортами можно списать только как металлолом.

Портал уточняет, что с 2020 года правительство России в рамках поддержки автопрома обновляет технику госведомств. Видимо, избавляются от ЗИЛов в первую очередь в связи с трудностями их эксплуатации.