Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 августа 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

На Алтае проведут несекретную операцию «Должник»

Ближайшая рабочая неделя — с 12 по 16 августа — пройдет в Барнауле под знаком профилактической операции «Должник», которую будет осуществлять городская Госавтоинспекция.

ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права.
ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права.
мвд.рф

Как сообщили в ведомстве, у водителей выборочно будут проверять оплату штрафов ГИБДД. В соответствие с КоАП такие штрафы должны быть оплачены виновным в течение 60 дней с момента вступления постановления о наложении штрафа в силу.

Если штраф не оплачен, соответствующие материалы направляются судебным приставам для взыскания суммы в рамках законодательной процедуры.

В ГИБДД предупреждают, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. И призывают еще раз проверить свою задолженность на портале «Госуслуги».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость