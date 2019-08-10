На Алтае проведут несекретную операцию «Должник»

Как сообщили в ведомстве, у водителей выборочно будут проверять оплату штрафов ГИБДД. В соответствие с КоАП такие штрафы должны быть оплачены виновным в течение 60 дней с момента вступления постановления о наложении штрафа в силу.
Если штраф не оплачен, соответствующие материалы направляются судебным приставам для взыскания суммы в рамках законодательной процедуры.
В ГИБДД предупреждают, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток. И призывают еще раз проверить свою задолженность на портале «Госуслуги».