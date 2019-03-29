На Алтае пьяный мужчина без прав сбил двух человек и скрылся

В Республике Алтай поздно вечером 28 марта автомобиль Toyota сбил двух человек. Одного из пострадавших госпитализировали, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 23:30 часов в Усть-Канском районе, напротив дома № 2 «Б» по улице Булундашева села Ябоган. Автомобиль Toyota Starlet сбил двух человек: 79-летнюю женщину и 67-летнего мужчину. После аварии водитель скрылся. Полицейские задержали его через два часа в районе села Туекта. Выяснилось, что мужчина был пьян, у него нет прав.

В результате ДТП 79- летнюю пенсионерку госпитализировали. Второму пешеходу также оказали помощь. По заключению медиков, в амбулаторном и стационарном лечении мужчина не нуждается.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.