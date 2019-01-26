На Алтае пьяный сын угнал у пьяной матери внедорожник Land Cruiser

Жительница одного из сел Чемальского района Республики Алтай заявила в полицию на своего сына. По словам матери, ее 36-летний отпрыск угнал у нее автомобиль Toyota Land Cruiser, пишет республиканское МВД.

Как выяснили полицейские, мать с сыном вместе выпивали дома. Во время застолья мужчине захотелось покататься. Он попросил у женщины ключи от машины. Но та отказала, так как у сына не было прав на управление автомобилем, да к тому же он был пьян. Родственники поссорились. Мать ушла спать, а сын похитил ключи и поехал кататься.

Утром сельчанка проснулась и, не обнаружив ни сына, ни машины, решила заявить в полицию, чтобы установить местонахождение отпрыска.

Мужчину задержали в Чемале, куда тот отправился на внедорожнике в гости к приятелю. В полиции подозреваемый во всем сознался. Возбуждено уголовное дело по статье об угоне.