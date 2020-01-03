На Алтае пьяный водитель врезался в машину туристов и перевернулся

В Горно-Алтайске 2 января в результате ДТП перевернулся автомобиль Toyota, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 23:49 часов в районе дома № 53 по улице Чорос-Гуркина. 20-летний житель Горно-Алтайска управлял автомобилем Toyota Carina и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с Toyota Allion, под управлением 23-летнего жителя Новосибирска, который завершал поворот налево.

От удара автомобиль Toyota Carina отбросило на опору светофора, иномарка опрокинулась.

ДТП в Республике Алтай 2 января. Пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В результате ДТП в приемный покой больницы доставили пассажира Toyota Allion — жительницу Новосибирска 1998 года рождения и водителя Toyota Carina. Госпитализация не потребовалась.

По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota Allion был трезвый. Виновник аварии управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители проводят расследование.