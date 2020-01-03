На Алтае пьяный водитель врезался в машину туристов и перевернулся

ДТП произошло около 23:49 часов в районе дома № 53 по улице Чорос-Гуркина. 20-летний житель Горно-Алтайска управлял автомобилем Toyota Carina и выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с Toyota Allion, под управлением 23-летнего жителя Новосибирска, который завершал поворот налево.
От удара автомобиль Toyota Carina отбросило на опору светофора, иномарка опрокинулась.
В результате ДТП в приемный покой больницы доставили пассажира Toyota Allion — жительницу Новосибирска 1998 года рождения и водителя Toyota Carina. Госпитализация не потребовалась.
По данным ведомства, водитель автомобиля Toyota Allion был трезвый. Виновник аварии управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители проводят расследование.