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Автоновости

На Алтае разыскивают байкера, сбившего подростка и сбежавшего с места ДТП

ГИБДД Рубцовска устанавливает очевидцев дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетнего пешехода.

Авария. Знак. ДТП
Авария. Знак. ДТП
СС0

ДТП произошло 15 октября в селе Лаптев Лог Угловского района по адресу ул. Кооперативная, 34.

Около 22.00 неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, допустил наезд на 15-летнего пешехода, после чего с места ДТП скрылся.

В результате аварии подросток получил ранения.

С целью установления обстоятельств произошедшего, убедительная просьба к гражданам, которые располагают какой-либо информацией по данному факту, обратиться в отделение ГИБДД, расположенное по адресу: Рубцовск, улица Комсомольская, дом № 238, кабинет № 3, или позвонить по телефонам: (38557) 4−12−10, 4−30−38.

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