На Алтае разыскивают байкера, сбившего подростка и сбежавшего с места ДТП

ДТП произошло 15 октября в селе Лаптев Лог Угловского района по адресу ул. Кооперативная, 34.

Около 22.00 неустановленный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, допустил наезд на 15-летнего пешехода, после чего с места ДТП скрылся.

В результате аварии подросток получил ранения.



С целью установления обстоятельств произошедшего, убедительная просьба к гражданам, которые располагают какой-либо информацией по данному факту, обратиться в отделение ГИБДД, расположенное по адресу: Рубцовск, улица Комсомольская, дом № 238, кабинет № 3, или позвонить по телефонам: (38557) 4−12−10, 4−30−38.