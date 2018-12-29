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На Алтае сбили ребенка, который перебегал дорогу на «красный»

28 декабря вечером в Горно-Алтайске 13-летний мальчик попал под колеса автомобиля. Подросток перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Светофор.
Светофор.
Анна Зайкова.

За рулем Toyota Camry был 31-летнего горожанин. После ДТП с полученными ушибами ребенка доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку.

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