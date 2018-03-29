На Алтае засняли, как бурный поток уносит с затопленной дороги автомобиль с водителем

В Рудном Алтае на границе с Алтайским краем сельчане сняли на видео, как машину смывает с дороги разлившаяся речка. Водитель чудом успевает выбраться из автомобиля и выгрести на берег.
Это случилось в селе Выдриха Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области 26 марта. Река поднялась настолько, что затопила мост. С обеих сторон встали автомобили. Один из водителей легковушки не выдержал и решил преодолеть бурный перекат в брод. Но сильный поток сбил машину и потащил по течению. Водитель успел выбраться на берег.
Позже, по словам очевидцев, он нашел трактор, с помощью которого вытащили на берег унесенную речкой машину. Однако автомобиль не заводится.
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