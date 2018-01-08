На Алтае тестировали арктические вездеходы для армии России

Минобороны оснастит арктические бригады вездеходом "Кречет". Военные будут использовать их для патрулирования местности и доставки грузов. Машины уже прошли испытания, в том числе в горах Алтая, пишет газета "Известия".
"Кречет" разработала тюменская компания "ТехноИмпульс". В нем можно установить различные виды оружия, усилить бронирование и установить другие системы защиты. Шины низкого давления и клиренс 60 см обеспечивают высокую проходимость. Система подкачки колес позволяет распределять давление по осям в нужном соотношении. Колесная база 6?6 — оригинальная разработка предприятия.
Ключевая особенность конструкции ходовой части — редуктор, позволяющий использовать экономичные маломощные силовые агрегаты. Это дает беспрецедентный запас хода "Кречету" — 1,5 тыс. км. Патрули смогут находиться на маршрутах несколько дней без дозаправки. По мнению экспертов, небольшие неприхотливые вездеходы станут своеобразными "арктическими уазиками" и будут востребованы войсками, сообщает издание.
Вездеходы испытывали в разных климатических и ландшафтных условиях: на полярном Урале, в тундре Таймыра и Ямала, в горах Алтая и даже пустынях ОАЭ. Результаты показали, что вездеход способен перемещаться по любому бездорожью, а также умеет плавать. Также важно, что "Кречет" уверенно заводится при температурах воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов.
В Минобороны "Известиям" сообщили, что зимой 2018 года начнутся дополнительные испытания легких вездеходов "Кречет", предназначенных для арктических бригад и других частей, действующих за Полярным кругом. После этого и необходимых доработок машину рекомендуют для принятия на вооружение.
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