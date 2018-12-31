На Алтае Toyota с тремя людьми слетела с моста и перевернулась на крышу

ДТП произошло около 00:40 в Улаганском районе, на 40 километре дороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль». Toyoya Avensis съехала с моста через реку Кара-Озек и опрокинулась на крышу. Авария произошла, потому что 26-летний водитель не справился с управлением. Мужчина был пьян, у него не было прав.
В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализирован в районную больницу. Два пассажира, которые также были в машине, не пострадали.
Полицейские проводят расследование, возбудили дело об административном правонарушении.