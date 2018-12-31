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На Алтае Toyota с тремя людьми слетела с моста и перевернулась на крышу

В Республике Алтай 30 декабря перевернулся автомобиль Toyoya Avensis. В салоне находились три человека, сообщает ГУ МВД России по региону.

В Республике Алтай 30 декабря опрокинулся автомобиль.
В Республике Алтай 30 декабря опрокинулся автомобиль.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

ДТП произошло около 00:40 в Улаганском районе, на 40 километре дороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль». Toyoya Avensis съехала с моста через реку Кара-Озек и опрокинулась на крышу. Авария произошла, потому что 26-летний водитель не справился с управлением. Мужчина был пьян, у него не было прав.

В результате ДТП водитель получил травмы, его госпитализирован в районную больницу. Два пассажира, которые также были в машине, не пострадали.

Полицейские проводят расследование, возбудили дело об административном правонарушении.

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