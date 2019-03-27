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Автоновости

На Алтае в аварии погиб несовершеннолетний водитель, пять пассажиров попали в больницу

27 марта около 00:30 в Чемальском районе Республики Алтай произошла смертельная авария. Автомобиль Toyota Caldina слетел с дороги и опрокинулся. За рулем иномарки находился 16-летний юноша, он погиб. Пятерых пассажиров госпитализировали, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Смертельное ДТП 27 марта в Республике Алтай
Смертельное ДТП 27 марта в Республике Алтай
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Авария произошла на 35 километре автодороги «Усть-Сема-Чемал-Куюс».

По предварительным данным, несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги, наехал на камень и опрокинулся. Водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Пятерых пассажиров иномарки госпитализированы с травмами. Среди них — двое несовершеннолетних.

Сотрудники полиции установили владельца автомобиля и выясняют, как за рулем оказался несовершеннолетний. Проводится доследственная проверка.

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