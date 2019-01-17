На Алтае в ДТП пострадал 7-летний ребенок

В Республике Алтай утром 16 января столкнулись две иномарки. В ДТП пострадал маленький пассажир, пишет ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 7:45 часов в Горно-Алтайске, в районе дома № 31 на улице Кучияк. Женщина за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, выезжая на дорогу с прилегающей территории задним ходом, не убедилась в безопасности маневра. Иномарка столкнулась с автомобилем Nissan Teana под управлением 30-летнего горожанина.

В результате ДТП в детскую республиканскую больницу с полученными травмами госпитализировали 7-летнего ребенка — пассажира Nissan.

Известно, что водители автомобилей были трезвые. Полицейские проводят расследование.