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На Алтае в ДТП пострадал 7-летний ребенок

В Республике Алтай утром 16 января столкнулись две иномарки. В ДТП пострадал маленький пассажир, пишет ГУ МВД России по региону.

Место ДТП в Республике Алтай, 16 января.
Место ДТП в Республике Алтай, 16 января.
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

ДТП произошло около 7:45 часов в Горно-Алтайске, в районе дома № 31 на улице Кучияк. Женщина за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, выезжая на дорогу с прилегающей территории задним ходом, не убедилась в безопасности маневра. Иномарка столкнулась с автомобилем Nissan Teana под управлением 30-летнего горожанина.

В результате ДТП в детскую республиканскую больницу с полученными травмами госпитализировали 7-летнего ребенка — пассажира Nissan.

Известно, что водители автомобилей были трезвые. Полицейские проводят расследование.

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