На Алтае в ДТП пострадала 4-летняя девочка

В Республике Алтай 20 марта столкнулись два автомобиля Toyota. В аварии пострадал ребенок, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло около 16 часов в селе Майма, в районе дома № 123 по ул. Ленина. Автомобиль Toyota Vista, поворачивая налево не уступил дорогу транспортному средству движущемуся со встречного направления прямо. Произошло столкновение с Toyota Vista Ardeo.

В результате ДТП в больницу с полученными госпитализировали 4-летнюю девочку, пассажирку автомобиля Toyota Vista. В момент ДТП ребенок находился на заднем пассажирском сидении без специального удерживающего устройства.

Известно, что водители автомобилей были трезвые. Полицейские выясняют все обстоятельства этой аварии.