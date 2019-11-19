На Алтае в серьезном ДТП разбилось насмерть три человека

По предварительным данным, водитель иномарки 1978 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с отечественным транспортным средством, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.



В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Газель». Люди, находившиеся в иномарке, скончались на месте происшествия. Это мужчина-водитель, женщина и один несовершеннолетний.



В настоящее время сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее спасатели предупреждали о возможном увеличении числа аварий на дорогах из-за непогоды. Метель стала причиной очень плохой видимости.