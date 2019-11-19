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Автоновости

На Алтае в серьезном ДТП разбилось насмерть три человека

18 ноября в 17:40 на трассе Барнаул-Ребриха-Мамонтово произошло жесткое столкновение автомобиля «Тойота Виста» и «Газели».

Гололед, трасса, зима, мороз.
Гололед, трасса, зима, мороз.
altairegion22.ru

По предварительным данным, водитель иномарки 1978 года рождения не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с отечественным транспортным средством, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Газель». Люди, находившиеся в иномарке, скончались на месте происшествия. Это мужчина-водитель, женщина и один несовершеннолетний.

В настоящее время сотрудники полиции уточняют все обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Ранее спасатели предупреждали о возможном увеличении числа аварий на дорогах из-за непогоды. Метель стала причиной очень плохой видимости.

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