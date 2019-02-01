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На Алтае верблюд перегородил дорогу грузовику

31 января в Алтайском крае случился комичный дорожно-транспортный инцидент. Верблюд перекрыл движение на зимней дороге, сообщает очевидцы в сообществе Barnaul22.

Верблюд в Кулунде.
Верблюд в Кулунде.
Александр Каминский by vk.com/barneos22

Инцидент произошел в степи на дороге между райцентрами Кулунда и Родино. Стадо пасущихся верблюдов переходило трассу. Один из зверей встал на проезжей части перед грузовиком ЗИЛ и не давал проехать. Водителю пришлось объезжать животное по встречной полосе. После этого невозмутимый верблюд продолжил свой путь вслед за стадом.

Водитель даже снял мини-репортаж про встречу с экзотическим зверем, комментируя это приключение следующими словами:

Куда ты собрался, хрен его знает?

Отъехал на встречку поснимать пейзаж. Увидел что-то идущее по кювету. Долго думал — что это. Оказывается — верблюд.

<…>

Откуда ты, дружище?

В комментариях подписчик Владимир Л. уточнил, что в Кулунде есть мужчина, который давно разводит верблюдов.

Верблюды В Кулунде на ферме.
Верблюды В Кулунде на ферме.
Владимир Лубягин by vk.com/barneos22
Верблюды В Кулунде на ферме.
Верблюды В Кулунде на ферме.
Владимир Лубягин by vk.com/barneos22
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