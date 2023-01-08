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Автоновости

На Алтае вновь перекрывают автомобильные трассы и просят водителей соблюдать ПДД

8 января в Алтайском крае закрыли участок автодороги в направлении границы с Казахстаном. В ближайшие дни погодные условия будут только ухудшаться.

Гололед на трассе.
Гололед на трассе.
22.mchs.gov.ru

По состоянию на 16.00 дорога перекрыта от села Староалейское до граница Республики Казахстан" в Третьяковском районе. ГИБДД просит водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Движение по всем остальным автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения открыто во всех направлениях.

Однако из-за ухудшения погодных условий в ближайшие дни ситуация может измениться. Так, ранее синоптики сообщали, что уже завтра, 9 января, на дорогах будет сильная гололедица, местами снежные заносы. Вечером того же дня ожидается похолодание.

В период с 10 по 12 января в регионе установится холодная погода: минимальная температура воздуха ночью -28, — 33 градусов, местами — до -39 градусов.

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